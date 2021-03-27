​Фото победной раздевалки сборной России

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27 Марта 2021, 19:53,
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Сборная России в субботу обыграла Словению в Сочи и стала единоличным лидером своей отборочной группы (остальные команды уже успели потерять очки).
После победы с результатом 2:1, добытой благодаря двум результативным ударам Артёма Дзюбы в первом тайме, представители сборной России сделали памятное фото в раздевалке.
В марте российской сборной предстоит провести ещё один матч отбора на мундиаль – против Словакии на выезде. Семь оставшихся туров отборочного цикла пройдут осенью.
Отметим, что прямой билет на чемпионат мира получают только победители отборочных групп.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России