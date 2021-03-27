​Фото победной раздевалки сборной России

Сборная России в субботу обыграла Словению в Сочи и стала единоличным лидером своей отборочной группы (остальные команды уже успели потерять очки).

После победы с результатом 2:1, добытой благодаря двум результативным ударам Артёма Дзюбы в первом тайме, представители сборной России сделали памятное фото в раздевалке.

В марте российской сборной предстоит провести ещё один матч отбора на мундиаль – против Словакии на выезде. Семь оставшихся туров отборочного цикла пройдут осенью.

Отметим, что прямой билет на чемпионат мира получают только победители отборочных групп.