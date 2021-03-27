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Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022

27 Марта 2021, 18:53,

Первый домашний матч в отборе на чемпионат мира 2022 сборная России провела против Словении.

Протокол игры  
РОССИЯ 2:1 Словения
(1:0) Дзюба Артём 26'    
(2:0) Дзюба Артём 35'    
    36' Иличич Йосип (2:1)
Шунин Антон Семёнов Андрей Джикия Георгий Кудряшов Фёдор   43' Фернандес Марио Оздоев Магомед Головин Александр   11'   49' (Миранчук Алексей (   49'   77') Жирков Юрий   68' (Караваев Вячеслав (   68') Жемалетдинов Рифат   86' (Мухин Максим (   86') Кузяев Далер Дзюба Артём   86' (Заболотный Антон (   86')
Запасные: Соболев Александр Сергеевич Лунёв Андрей Жиров Александр Дюпин Юрий Кутепов Илья Смольников Игорь Мостовой Андрей Фомин Даниил
Облак Ян Стоянович Петар   61' (Скубич Нейц (   61') Блажич Миха Мевля Миха   13' Балковец Юре Ловрич Санди   86' (Захович Лука (   86'   89') Бийол Яка   62' (Ветрих Амедей (   62') Куртич Ясмин Иличич Йосип Шпорар Андраж   75' (Вучкич Харис (   75') Зайц Миха   75' (Бохар Дамьян (   75')
Запасные: Байрич Кенан Фрелих Жига Чрнигой Домен Горенц-Станкович Йон Йокич Боян Белек Вид Крамер Блаж
27 марта. Стадион "Фишт" (Сочи).

 

Град критических стрел обрушился на сборную России после первого матча отбора на чемпионат мира 2022, а между прочим, на Мальте команда Станислава Черчесова прервала серию из шести матчей без побед. И что-то никаких радостных возгласов не слышно. Но шутки в сторону, команда карликового островного государства на равных играла с Россией добрую половину матча, поэтому встречу с Словенией в Сочи болельщики ожидали в напряжении.

Сборная Словении – первый серьезный соперник «наших парней» на пути к чемпионату мира 2022. Йосип Иличич и компания тоже начали с победы, причем обыграли не «какую-нибудь» Мальту, а целую Хорватию с Лукой Модричем и Николой Влашичем. Есть и исторический подтекст, последняя встреча России и Словении состоялась в ноябре 2009 года, когда словенцы не пустили россиян на чемпионат мира в ЮАР. Эх, ностальгия.

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По сравнению с первым матчем состав сборной России обновился наполовину. Схема в 3 защитника, ветераны Жирков и Кудряшов снова в старте. В центре полы вышел играть Оздоев, а в атаку – Жемалетдинов. Играла сборная России с небольшим преимуществом, забрав мяч с первых минут. Но с игры создавать моменты не получалось. Помогали угловые: после первого с лёту пробил Георгий Джикия, заставивший спасать Яна Облака. А потом верх выиграл Артём Дзюба, сбросил на линию вратарской, откуда плечом пробил Марио Фернандес. Выше ворот.

В гол россияне конвертировали преимущество в середине первого тайма. С левого края пришел кросс Жиркова. Артем Дзюба скинул мяч на Далера Кузяева, получил ответную передачу и аккуратным ударом метров с 11 обыграл Яна Облака. А через 10 минут Дзюба забил и второй гол! Головин с дуги штрафной площади пробил, через рикошет мяч врезался в перекладину и там уже Артём разобрался на отскоке. Подвинул двух защитников и пробил в угол – 2:0.

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Но моментально вернулась интрига. Заброс из глубины доходит до Иличича, Йосип даже на ворота не посмотрел, а с ходу пробил в правый угол. Шунин, кажется, немного потерял ворота и не спас – 2:1. Под занавес тайма ещё Стоянович выполнил опаснейший прострел, а Шпорару миллиметров не хватило, чтобы замкнуть. Словения очень близка была к равному счёту. Очень быстро сделал первую замену Черчесов, уже на 49-й минуте убрав Головина. Вышел Алексей Миранчук. Второй тайм получился нервным, обе команды стали много ошибаться, сумбур правил игрой.

Возросло количество нарушений, жёлтых карточек, до нуля снизилось количество опасных моментов. Нервная концовка получилась, но результат нужный россияне удержали. В концовке можно отметить лишь дебют молодого Мухина. Домашняя победа на Словенией и единоличное лидерство в группе после двух туров отбора на ЧМ-2022. Игра не впечатляет, но результат есть. И это радует.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Сборная России, Сборная Словении
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Комментарии (28)
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0
ингерман
27 Марта 2021, 21:24

ай.. цеплят по осени пощитаем.. )))

1
White_Shark
27 Марта 2021, 20:35
Интересно, у наших нерукоблудных экспертов всё ещё есть вопросы по Дзюбе?) И по его месту в сборной? В целом норм матч, атака периодически радовала, но было видно, что всё равно скорости не включают, играют в режиме лёгкой экономии. Что правильно, но было тревожно. Но преодолели! С победой!))
1
k-007
27 Марта 2021, 20:56

это уже не режим легкой экономии, это режим пенсионеров и прибавить уже не могут!

0
Misha_diablo_football
27 Марта 2021, 20:09

Нормал резалт три очка не пахнут, рукоблуд может когда захочет...

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2
FORZAYOU
27 Марта 2021, 19:42

У Уткина пукан сгорел походу...)

1
Super fanat
27 Марта 2021, 19:31

Снова, ни шатко, ни валко. С такой игрой команда не устоит на ЧМ! Но за победу порадоваться можно. С победой, Россия. Ну и что, где те, кто мылят шею Дзюбе? Спрятались в схронах или это снова "не тот соперник"? Артём единолично возглавляет сборную и показывает на деле, как это делается на поле. И кроме него сборной, по сути, надеяться некого. Может, он и не лучший лидер, но лидер. Сегодня блестящая игра, 10 из 10. По матчу. Конечно, вязкое зрелище, гол словенцев несколько взбодрил игру, но во втором тайме она умерла окончательно... Радует только, что победили пусть и не самую сильную сборную, но победили. Есть шанс выиграть группу. Посмотрим на стагнирующих хорватов. И да, с ними хотя бы вничью надо играть.

7
CELTIC FROST
27 Марта 2021, 19:27

Да, наша сборная - это средняя команда. При этом, уважаемые комментаторы, читая некоторых из вас, создается впечатление, что выигрыш вас крайне огорчает) и раньше-то она играла в разы лучше и разрывала всех на поле. Да ничего подобного - с теми же словенцами Каждый раз были мучения. И при Романцеве, и при Хиддинке. Так что ниже своего уровня крепкого середняка в этот раз не упали. Победа заслужена, есть шанс набрать максимум очков после трех игр. Те же словенцы, хорваты и словаки с удовольствием бы согласились на такой расклад.

2
kalibr
27 Марта 2021, 19:23
Оба гола Дзюбы на шару, под стать Артему - деревянные, игра такое себе, Головин лучший, гол Словении просто красота.
1
Витаминович Алексей
27 Марта 2021, 19:22

Матч, конечно, не выдающийся, но мы, всё-таки, посильнее словенцев. Убери у них Иличича, так они б вообще до наших ворот не дошли ни разу

2
Underdog
27 Марта 2021, 19:20

Тактика закидонов на Дзюбу со Словенией сработала,так как уровень соперника низок. Со Словаками нужно придумывать что-то новое. Хотя хватит ли у Черчесова на это ума и смелости....
Ну а то,что словенцы так играли это их проблемы

1
pol-black
27 Марта 2021, 19:17

повезло, что Облак не спас. бывает у него. ну и Дзюба хорошо сыграл, больше по физике. не смогли его сдержать защитники.
три очка есть, лидеры группы... ну-ну. посмотрим, что будет дальше.

6
redwhite1959
27 Марта 2021, 19:09

Понятно почему Миранчук эпизодически появляется в составе "Аталанты" на поле - его уровень и уровень Иличича несопоставимы! Словения - средняя команда, но есть одна "звезда" - Иличич! В России выделяется Дзюба, но его "звездой" назвать не могу - до уровня Иличича всё равно не дотягивает...

1
ARTUR
27 Марта 2021, 19:19

я думаю все дело в физической форме игроков России , очень тяжелые

1
sierge
27 Марта 2021, 19:07
Дзюба все таки игрок настроения и сегодня явно оно у него хорошее. Огорчило как легко пропустили ответный гол. Проблем в общем много и состав понятен похоже только Черчесову
1
Дарт Уилфред
27 Марта 2021, 19:06

3 очка есть, а об остальном не стоит. Мухина с дебютом!

4
ARTUR
27 Марта 2021, 19:02

Даже не знаю зачем я это смотрел , иногда бывает смотрю сегунду , так там РЕАЛЬНО игроки техничнее , россияне как бетона нажравшись , было столько возможностей у них во втором тайме убежать в контр атаку , но они видимо и не знают что это такое , справедливо сказать что и словенцы не особо , россияне выиграли как говорится на бровях .

1
VC-Team
27 Марта 2021, 19:02

Следом встреча со Словакией, у словаков перестройка, в основном молодежь играет-надо бы
этим воспользоваться взять три очка.. хотя, сегодня попотели, и как бы не оказаться, вот как
сегодня выглядели словенцы после Хорватии... После Мальты выглядели намного лучше, и три
очка заслуженны, заработали. А Иличич хорош! Всех с победой!!!

2
только не мясо!!!
27 Марта 2021, 19:02

Ну не знаю... Ни игры, ни почерка хоть какого то... Да, три очка взяли, типа лидируем в группе, а кому они нужны эти очки и это лидерство при такой игре? И нет даже надежды что со временем
всё наладится...

4
jUMPER
27 Марта 2021, 19:02

Сыграли ярко первые 20 минут...дальше, как обычно...Дзюба сегодня герой дня...))) Забей Каравай третий... было бы повеселее...))) С победой страна!

4
Boris
27 Марта 2021, 19:01

Не думал, что напишу это когда-нибудь, но Дзюба играл как Дрогба!

1
ATAMAN
27 Марта 2021, 19:01

У Словении и моментов то толком не было.И с голос повезло.Попал удачно.

1
Bathet30
27 Марта 2021, 19:00
Я к матчу не успел, как там проходил матч? Проблем много было в обороне и атаке?
1
779
27 Марта 2021, 19:25

Привет, Bathet30!
Всё как обычно. Словения сильно напрягла только в конце.
Атака, если бы не удачная игры Дзюбы, ничего бы не решила.

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