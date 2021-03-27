Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022

Первый домашний матч в отборе на чемпионат мира 2022 сборная России провела против Словении.

Град критических стрел обрушился на сборную России после первого матча отбора на чемпионат мира 2022, а между прочим, на Мальте команда Станислава Черчесова прервала серию из шести матчей без побед. И что-то никаких радостных возгласов не слышно. Но шутки в сторону, команда карликового островного государства на равных играла с Россией добрую половину матча, поэтому встречу с Словенией в Сочи болельщики ожидали в напряжении.

Сборная Словении – первый серьезный соперник «наших парней» на пути к чемпионату мира 2022. Йосип Иличич и компания тоже начали с победы, причем обыграли не «какую-нибудь» Мальту, а целую Хорватию с Лукой Модричем и Николой Влашичем. Есть и исторический подтекст, последняя встреча России и Словении состоялась в ноябре 2009 года, когда словенцы не пустили россиян на чемпионат мира в ЮАР. Эх, ностальгия.

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По сравнению с первым матчем состав сборной России обновился наполовину. Схема в 3 защитника, ветераны Жирков и Кудряшов снова в старте. В центре полы вышел играть Оздоев, а в атаку – Жемалетдинов. Играла сборная России с небольшим преимуществом, забрав мяч с первых минут. Но с игры создавать моменты не получалось. Помогали угловые: после первого с лёту пробил Георгий Джикия, заставивший спасать Яна Облака. А потом верх выиграл Артём Дзюба, сбросил на линию вратарской, откуда плечом пробил Марио Фернандес. Выше ворот.

В гол россияне конвертировали преимущество в середине первого тайма. С левого края пришел кросс Жиркова. Артем Дзюба скинул мяч на Далера Кузяева, получил ответную передачу и аккуратным ударом метров с 11 обыграл Яна Облака. А через 10 минут Дзюба забил и второй гол! Головин с дуги штрафной площади пробил, через рикошет мяч врезался в перекладину и там уже Артём разобрался на отскоке. Подвинул двух защитников и пробил в угол – 2:0.

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Но моментально вернулась интрига. Заброс из глубины доходит до Иличича, Йосип даже на ворота не посмотрел, а с ходу пробил в правый угол. Шунин, кажется, немного потерял ворота и не спас – 2:1. Под занавес тайма ещё Стоянович выполнил опаснейший прострел, а Шпорару миллиметров не хватило, чтобы замкнуть. Словения очень близка была к равному счёту. Очень быстро сделал первую замену Черчесов, уже на 49-й минуте убрав Головина. Вышел Алексей Миранчук. Второй тайм получился нервным, обе команды стали много ошибаться, сумбур правил игрой.

Возросло количество нарушений, жёлтых карточек, до нуля снизилось количество опасных моментов. Нервная концовка получилась, но результат нужный россияне удержали. В концовке можно отметить лишь дебют молодого Мухина. Домашняя победа на Словенией и единоличное лидерство в группе после двух туров отбора на ЧМ-2022. Игра не впечатляет, но результат есть. И это радует.