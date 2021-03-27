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Бречко: «Сборная Словении играет очень хорошо, а особенно сильна в обороне»

27 Марта 2021, 16:27,

Бывший защитник сборной Словении Мишо Бречко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями перед началом матча с национальной командой России.

Вас удивил результат матча с Хорватией?

Нет, совсем не удивил. Это не первый хороший матч, который мы сыграли. Сборная Словении играет очень хорошо, а особенно сильна в обороне.

Словения сейчас сильнее, чем пару лет назад?

Мне кажется, что да. У нас сейчас очень интересная команда, в которой есть две звезды - это Облак и Иличич, а также очень интересные футболисты, которые могут ярко засверкать.

Состав на игру против России оптимальный?

Да, как можете заметить, он почти не поменялся. В старте выйдет Зайц из «Дженоа», кстати, очень талантливый игрок. В остальном же, в этой встрече будут играть сильнейшие игроки Словении, как и в матче Хорватией.

Какие ожидания от игры с Россией?

Мы стартовали очень хорошо, и если мы не проиграем сборной России, то у нас будут очень хорошие позиции для борьбы за выход в финальную стадию чемпионата мира. Надеюсь на положительный результат.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Словении, Мишо Бречко
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Комментарии (1)
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Роман Мамедов
27 Марта 2021, 16:35

глори словения

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