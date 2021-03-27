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«Вперёд, «стасики»: Уткин высказался о матче Россия - Словения

27 Марта 2021, 15:27,

Популярный блогер Василий Уткин, поработавший футбольным комментатором, высказался о предстоящей встрече сборных России и Словении во втором туре отборочного этапа чемпионата мира-2022.

«Отбор для сборной России начинается сегодня. Если в такой игре упустить треху, ее наверстывать придется потом. Вперед, Россия. Вперед, «стасики»!», - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Матч пройдет на стадионе в Сочи сегодня, 27-го марта. Начало игры - 17:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре сборная России встречалась на выезде против команды Мальты. Подопечные Станислава Черчесова отпраздновали победу со счетом 3:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Василий Уткин, Сборная Словении
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