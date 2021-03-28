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​«Надоел прилично»: Реакция Головина на обращение Дзюбы

28 Марта 2021, 11:35,

После успешного поединка против сборной Словении Артём Дзюба записал видеообращение, которое было опубликовано на страничке футболиста в Instagram. В конце обращения футболист сказал: «Извините, если надоел».

«Надоел прилично», - ответил в комментариях полузащитник российской сборной Александр Головин.

После двух туров отборочного цикла сборная России занимает первое место в своей группе с шестью очками в своём активе. Следующий матч команда Станислава Черчесова проведёт в ближайший вторник, тридцатого марта. Соперником российской сборной будет команда Словакии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Александр Головин
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