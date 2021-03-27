​Губерниев: «Срочно переобуваемся – Россия победила!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался после победы сборной России над Словенией с результатом 2:1.

«Срочно переобуваемся – Россия победила!» - такими словами начал Губерниев свою публикацию в Telegram.

Губерниев предложил футбольным фанатам не бросаться из крайности в крайность, говоря про «нулевую» сборную после матча с Мальтой и про «финал чемпионата мира» после победы над Словенией.

«Главное, выиграли. Весь цикл будет тяжёлым. Дзюба на самом деле - молодец! Но давайте чуть полегче на поворотах!» - обратился Губерниев к поклонникам сборной России.

Тридцатого марта сборная России сыграет против Словакии.