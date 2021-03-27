Фернандес, Жирков и Дзюба - в стартовом составе сборной России на матч со Словенией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил стартовый состав команды на поединок второго тура отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Словении.

Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жирков, Дзюба, Жемалетдинов.

Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Бельковец, Ловрич, Бийол, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич.

Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи сегодня, 27-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

Напомним, что в первом туре сборная России одержала гостевую победу над Мальтой со счетом 3:1.