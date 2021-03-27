Фернандес, Жирков и Дзюба - в стартовом составе сборной России на матч со Словенией

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27 Марта 2021, 16:00,
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Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил стартовый состав команды на поединок второго тура отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Словении.
Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жирков, Дзюба, Жемалетдинов.
Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Бельковец, Ловрич, Бийол, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич.
Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи сегодня, 27-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.
Напомним, что в первом туре сборная России одержала гостевую победу над Мальтой со счетом 3:1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Сборная Словении
глори словения))))
Они уже многи лет мастерски ставят "автобус" и цементирают оборону.
Оо!С таким составом нам никто не страшен!
Кудряшов, Жирков и Дзюба - головная боль для сборной РОССИИ.
Авторитет сумасшедший - польза НУЛЕВАЯ!!!