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Фернандес, Жирков и Дзюба - в стартовом составе сборной России на матч со Словенией

27 Марта 2021, 16:00,

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил стартовый состав команды на поединок второго тура отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Словении.

Россия: Шунин, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Головин, Оздоев, Кузяев, Жирков, Дзюба, Жемалетдинов.

Словения: Облак, Стоянович, Мевля, Блажич, Бельковец, Ловрич, Бийол, Куртич, Зайц, Шпорар, Иличич.

Матч пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи сегодня, 27-го марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию проведет Liveresult.ru.

Напомним, что в первом туре сборная России одержала гостевую победу над Мальтой со счетом 3:1.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Сборная Словении
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Комментарии (4)
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0
Роман Мамедов
27 Марта 2021, 16:27

глори словения))))

0
блок
27 Марта 2021, 16:23

Они уже многи лет мастерски ставят "автобус" и цементирают оборону.

0
Aleksandr Aleksandr
27 Марта 2021, 16:18

Оо!С таким составом нам никто не страшен!

0
Ангелов Вячеслав
27 Марта 2021, 16:14

Кудряшов, Жирков и Дзюба - головная боль для сборной РОССИИ.
Авторитет сумасшедший - польза НУЛЕВАЯ!!!

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