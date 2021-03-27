Печник: «Против этой сборной Словении будет непросто абсолютно любой команде»

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27 Марта 2021, 13:07,
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Бывший нападающий «Крыльев Советов» и сборной Словении Нейц Печник, забивавший соперникам из России в московском матче (1:2) в 2009 году, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего противостояния в Сочи.
Вам понравился матч Словении и Хорватии?
Это было немного неожиданно, что мы сумели обыграть сборную Хорватии. Но с другой стороны мы играли очень организованно и компактно. Не давали сопернику разгуляться у наших ворот и плотно сковали их сильный центр поля.
Как вам нынешняя сборная Словении?
Многие из этого поколения только начинают свой путь, но есть и те, кто уже доказал свою состоятельность. Я думаю, что против этой сборной Словении будет непросто абсолютно любой команде. Каждый в сборной готов биться за себя и за партнера. Что касается персоналий, то, конечно, у нас есть звезды мирового уровня. Речь идет об Иличиче и Облаке, но при этом есть и другие ребята, которые тянутся к их уровню и растут.
Какие ваши ожидания от игры с Россией?
На самом деле, ожидания высокие! Уверен, что если мы сыграем так же, как против Хорватии, то можем добиться очень хорошего результата и в Сочи. С нетерпением жду эту игру.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Сборная Словении, Нейц Печник