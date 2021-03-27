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Радимов: «То есть Соболев лучше Дзюбы? Уверены?»

27 Марта 2021, 21:24,

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов ответил тем болельщикам, которые говорили, что Александр Соболев лучше Артёма Дзюбы.

«То есть Соболев лучше Дзюбы? Уверены, да? Ну-ну», - написал Радимов на своей страничке в Twitter.

В субботу вечером Артём Дзюба дважды расписался в воротах сборной Словении и принёс сборной России победу со счётом 2:1. Команда Станислава Черчесова возглавляет свою группу после двух матчей отбора на чемпионат мира.

Следующий матч сборная России проведёт тридцатого марта. Соперником команды Станислава Черчесова будет команда Словакии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Владислав Радимов, Александр Соболев
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