Александр Мостовой: «С Мальтой и я бы слева сыграл, тем более, Жирков»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой удивился решению наставника Станислава Черчесова выпустить Вячеслава Караваева на непривычную позицию. Из-за отсутствия навыков он не помешал мальтийцам провести голевую атаку.

Мостовой уверен, что Черчесов не выпустил на поле Илью Самошникова из-за того, что не любит рисковать, но у него был еще один вариант: «С Мальтой и я бы слева сыграл, тем более, Жирков, который регулярно выходит в «Зените» и становится лучшим», — заявил Мостовой RT.

Напомним, что сборная России победила на Мальте со счетом 3:1 и в субботу сыграет против Словении.