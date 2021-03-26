Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Александр Мостовой: «С Мальтой и я бы слева сыграл, тем более, Жирков»

26 Марта 2021, 17:37,

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой удивился решению наставника Станислава Черчесова выпустить Вячеслава Караваева на непривычную позицию. Из-за отсутствия навыков он не помешал мальтийцам провести голевую атаку.

Мостовой уверен, что Черчесов не выпустил на поле Илью Самошникова из-за того, что не любит рисковать, но у него был еще один вариант: «С Мальтой и я бы слева сыграл, тем более, Жирков, который регулярно выходит в «Зените» и становится лучшим», — заявил Мостовой RT.

Напомним, что сборная России победила на Мальте со счетом 3:1 и в субботу сыграет против Словении.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Александр Мостовой, Вячеслав Караваев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
Сборная России заставила понервничать, но выиграла на Мальте
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
«Беневенто» сенсационно обыграл «Ювентус», единственный гол забил Гайч
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
Наказали пижонов: Сборная Украины отыгралась против Франции на выезде
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
«Барселона» забила 6 мячей в Сан-Себастьяне
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого
Сильно огорчили: От сборной России на Мальте точно ждали другого