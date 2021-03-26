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У игроков и тренеров сборной России отрицательные тесты на коронавирус

26 Марта 2021, 19:53,

Вчера игроки и тренерский штаб сборной прошли плановое ПЦР-тестирование. Результаты всех тестов – отрицательные. Об этом сообщает официальный аккаунт сборной России по футболу в «Телеграме».

Напомним, что в субботу национальной команде предстоит провести домашний матч со Словенией, еще одним лидером отборочной группы. Начало поединка в 17:00.

24 марта россияне стартовали в квалификации чемпионата мира 2022 года с победы над сборной Мальты, а 30-го - сыграют против Словакии. Ближайшие два матча команда Станислава Черчесова проведет в Сочи.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России
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