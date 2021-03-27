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​Деменко: «Игра со Словенией была достаточно равной»

27 Марта 2021, 19:33,

Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал итог матча между сборными России и Словении в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол. Ру» Николаем Алексеевым.

Напомним, сборная России обыграла Словению со счётом 2:1.

«Результат для России очень хороший. Игра была совсем другая по сравнению с матчем против Мальты. Наверное, ребята понимали, что Словения - соперник серьёзный, тем более они одолели хорватов, а это дорогого стоит. То, что Россия сегодня выиграла, это очень важно. По игре наши выглядели очень хорошо. Да, были какие-то моменты, когда счёт уже был 2:1, в концовке уже больше нужен был результат, поэтому немного отошли. А так, игра очень понравилась сегодня.

Я перед игрой считал, что шансы у команд равные. После игры словенцев с хорватами совсем по-другому к ним уже относиться стали. Да и игроки у них достаточно интересные, мы знаем, сколько проблем Словения создавала командам в другие года. Как болельщик, конечно, переживал и хотел, чтобы наша сборная победила. Игра была достаточно равной, очень хорошо, что наши сумели забить быстрые два гола в первом тайме», - сказал Деменко.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Словении, Максим Деменко
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