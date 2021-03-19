​«Монако»: Головину нельзя играть в России

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19 Марта 2021, 18:09,
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Александр Головин, вероятно, не сможет сыграть за сборную России в домашнем матче против Словении, который пройдёт двадцать седьмого марта. Клубы Лиги 1 договорились с Профессиональной футбольной лигой о том, что футболистам не позволят проводить матчи за пределами Европейского союза, чтобы избежать их попадания в карантин.
Чтобы сыграть против Словении, Головину нужно специальное разрешение, о чём говорится на сайте «Монако».
Что касается гостевых игр сборной России против Мальты и Словакии, которые тоже пройдут в марте, то в них Александр Головин сможет принять участие, поскольку эти страны входят в состав ЕС.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Монако, Александр Головин
Чё за бред ,дискриминация России ,тут пандемия не при чём ,опять политику вмешивают.