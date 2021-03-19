​«Монако»: Головину нельзя играть в России

Александр Головин, вероятно, не сможет сыграть за сборную России в домашнем матче против Словении, который пройдёт двадцать седьмого марта. Клубы Лиги 1 договорились с Профессиональной футбольной лигой о том, что футболистам не позволят проводить матчи за пределами Европейского союза, чтобы избежать их попадания в карантин.

Чтобы сыграть против Словении, Головину нужно специальное разрешение, о чём говорится на сайте «Монако».

Что касается гостевых игр сборной России против Мальты и Словакии, которые тоже пройдут в марте, то в них Александр Головин сможет принять участие, поскольку эти страны входят в состав ЕС.