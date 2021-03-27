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Кудряшов: «Тренерский штаб перед игрой сказал, что придётся терпеть, так и получилось»

27 Марта 2021, 23:26,

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов на канале национальной команды в YouTube подвёл итоги матча со Словенией (2:1).

- Как бы оценил матч по сложности по десятибалльной шкале?

- Наверное, на восемь. На восьмерку, да. Потому что первый тайм у нас удался, мы доминировали, и даже пропущенный гол скорее был нелогичным, чем вытекал из какой-то ситуации, а второй тайм был намного тяжелее, и сборная Словении прибавила. Мы где-то неправильно начали играть, стали больше ошибаться и меньше выигрывать подборы. К сожалению, не смогли забить третий гол, из-за этого получилась такая нервная концовка, где эта команда могла сравнять счет. Но, к счастью для нас, мы выиграли и заработали важные три очка.

- Словения вообще удивила или играла так, как вы и думали?

- Да, мы были готовы и знали, что это очень крепкая команда. Наш тренерский штаб перед игрой сказал, что в этом матче придется терпеть. Так и получилось.

- Сегодня были болельщики на трибунах, сильно это помогало?

- Да, конечно. Честно, я соскучился уже по болельщикам, поэтому было приятно, что столько пришло. Такое ощущение было, что не 13 тысяч, а полный стадион. Была суперподдержка, огромная благодарность всем тем, кто пришел на стадион, и тем, кто смотрел перед экраном телевизора.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Фёдор Кудряшов
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