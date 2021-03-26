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Тренер словенцев Кек: «Сложно говорить о какой-то специальной подготовке к матчу с Россией»

26 Марта 2021, 18:23,

Наставник сборной Словении Матьяж Кек дал комментарий накануне противостояния с россиянами во втором отборочном матче чемпионата мира 2022 года.

- Сложно говорить о какой-то специальной подготовке к этому матчу, мы больше восстанавливались после прилета, но сделали все возможное, чтобы быть готовыми, - заявил словенский тренер на пресс-конференции.

Напомним, что в первом туре его команда переиграла хорватов (1:0). Поединок против подопечных Станислава Черчесова запланирован на субботу, его начало - в 17:00. Спустя три дня россияне примут Словакию, а словенцы снова сыграют на выезде, против Кипра.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Словении, Матьяж Кек
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