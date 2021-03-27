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Жемалетдинов: «Надеялся, что Станислав Саламыч даст шанс, и он дал его»

27 Марта 2021, 23:20,

Форвард сборной России Рифат Жемалетдинов на канале национальной команды в YouTube подвёл итоги матча со Словенией (2:1).

- В прошлом матче был дебют, сегодня стартовый состав. Вообще верил, что такое будет?

- Надеялся, что Станислав Саламыч даст шанс, и он дал его. Я очень рад, что сыграл на Мальте и здесь в стартовом составе. Я очень старался и перед игрой волновался. Потому что когда играешь за  сборную, совсем другая ответственность, и я очень рад, что команда выиграла.

- Матч получился очень тяжелым. Показалось, что после того, как команда повела в два мяча, что-то изменилось. Или это ощущения?

- Мы прессинговали, отдали мяч вратарю, он выбил. Там какой-то кикс, не кикс, и Иличич, качественный игрок, исполнил удивительно - в дальний угол, красиво. Чтобы как-то мы там проигрывали - только в конце, наверное, когда команда почувствовала второе дыхание. Когда команда проигрывает, она всегда так идет вперед. Но мы выстояли и победили в этой игре.

- Что в перерыве Станислав Саламыч сказал вам?

- Сказал, что надо играть спокойно, бороться, также второй мяч подбирать. Мы старались это делать. Я думаю, во втором тайме мы справились с этим.

- Был момент, когда ты оказался на газоне, долго поднимался, врачи оказывали помощь. Что случилось, как сейчас самочувствие?

- Вроде неплохо сейчас после игры. Сделаем процедуры всякие, думаю, к Словакии буду готов уже.

- Сегодня на трибунах были болельщики. Насколько ощущалась их поддержка?

- Всегда когда играешь с болельщиками, это всегда какие-то другие ощущения. Хочется идти вперед, особенно дома. Я очень благодарен болельщикам за то, что они нас поддерживали и гнали вперед.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Рифат Жемалетдинов
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