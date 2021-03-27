Черчесов: «Абсолютно не рисковали, выпуская Мухина»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвёл итоги матча с командой Словении (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Если говорим об этом матче, это был лучший матч для сборной за последнее время?

- Нет, мы в Лиге наций сыграли матчи. Правда, не полностью. Были хорошие матчи с Сербией тайм, с Венгрией тайм, с Турцией тайм. Сегодня нам удалось практически 90 минут сыграть на хорошем уровне. Понятно, что были определенные моменты, когда мы отдавали инициативу, но всю игру на таком уровне, наверное, контролировать сложно.

- Вы перешли на игру в три защитника в сегодняшнем матче. С чем это было связано, под соперника подстраивались, или это была история вокруг игры нашей сборной?

- Во-первых, мы видим своих игроков, в каком они состоянии, как они играют в своих клубах. Наверное, в таком матче мы должны учитывать всё, соперника, у них фланги хорошие. Мы и фланги закрыли. Практически все футболисты играли на тех позициях, на которых им комфортно в клубе, потому что во время игры у них не было времени для адаптации. Реально времени нет проводить тактические занятия.

- Сейчас все футболисты сборной отдельно отметили Иличича. Как непосредственно штаб готовился к Иличичу, который стал звездой сборной Словении?

- Во-первых, он все матчи проводит на высоком уровне, ответственно что ли. Игрок такого уровня всегда… вы видели, что два опытных игрока были против него - Жирков и Кудряшов. Естественно, понятно, что мы не играли персонально, но те футболисты, которые с ним оказывались, мы им подсказали, как против него лучше играть. Но согласитесь, все равно свои номера он сделал и гол классный забил.

- То, что вышел Мухин дебютный матч, это была история пол Иличича?

- Нет, Мухин нам понадобился, потому что он играет на этой позиции в «Локомотиве», он быстрый, мобильный, чувствует позицию, что и где перекрыть. Он несколько перехватов сделал. Меня уже пять человек спросили, не рисковал ли я в таком матче выпускать в первый раз? Абсолютно нет, потому что мы знаем, что он может, и верим в него.

- Другая замена. Головин. С чем было связано, потому что он ушел на 51-й минуте?

- Первый тайм ему не до конца удался. В перерыве он сказал, что у него немного потягивает мышца, и мы в таких случаях не рискуем. У него все нормально, но мы никогда не рискуем игроками.