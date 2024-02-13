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Защитник «Лацио»: «У нас будет шанс против «Баварии», если нейтрализуем Кейна»

13 Февраля 2024 • 21:09 Комментировать
Лацио
...
Бавария
1 5.40 X 4.10 2 1.60
14.02 23:00

Центральный защитник «Лацио» Марио Хила оценил шансы своей команды в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Первая встреча состоится уже в среду на поле римлян. Ответный матч пройдёт 5 марта в Мюнхене.

«Нам предстоит очень трудная, но крайне важная игра. На нас оказывается меньше давление, и мы должны этим воспользоваться. Для успешного результата должно сойтись всё, ведь нам будет противостоять одна из лучших команд Европы. Посмотрим, чего мы способны достичь в Лиге чемпионов.

Главную угрозу в составе «Баварии» представляет Кейн. Конечно, весь состав соперника очень силён, но мы явно повысим наши шансы, если нейтрализуем Гарри», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Хилы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Бавария Гарри Кейн Марио Хила ещё теги

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ЛАЦИО БАВАРИЯ
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