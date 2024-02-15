​«Бавария» проиграла семь последних раундов плей-офф после поражения в первом матче

Римский «Лацио» достаточно неожиданно переиграл в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов мюнхенскую «Баварию». Это плохой знак для мюнхенского клуба, ибо в семи последних случаях немецкий клуб, проигрывая первый матч плей-офф Лиги чемпионов, впоследствии вылетал из турнира.

Эта печальная серия для мюнхенского клуба стартовала еще в 2015 году - тогда команда проиграла «Барселоне» в полуфинале турнира, а каталонцы впоследствии выиграли ЛЧ, в последний на данный момент раз в своей богатой истории.

Ответный матч между «Лацио» и «Баварией» состоится пятого марта в Мюнхене.