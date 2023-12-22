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Лига чемпионов

Мусиала назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

22 Декабря 2023 • 21:28 Комментировать
Лацио
...
Бавария
14.02 23:00

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала рассказал, какие клубы считает главными претендентами на победу в нынешней Лиге чемпионов.

Мюнхенцы выиграли свою группу, опередив «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед». В 1/8 финала коллектив Томаса Тухеля сыграет против «Лацио».

По словам Мусиалы, если не считать саму «Баварию», на победу в турнире могут претендовать ещё три команды: «Для меня это «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити». Но «Арсенал» также показывает очень хороший футбол под руководством Микеля Артеты», – цитирует журналист Максимилиан Кох 20-летнего футболиста.

Соперник «Реала» по 1/8 финала – «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» сыграет против «Копенгагена», а «Арсеналу» достался «Порту».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Арсенал Лондон Джамал Мусиала ещё теги

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