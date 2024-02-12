Мюллер: Кейн - не эгоист, он просто играет в свой футбол

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер охарактеризовал нападающего мюнхенцев Гарри Кейна как командного футболиста.

- Пока он «эмейзинг», как сказали бы англичане. Не только в плане статистики или голов, но и в том, как он держится: и как игрок, и как человек. Это точно не эгоист, он не думает: постоянно о голах. Он просто играет в свой футбол. Это командный вид спорта. Он отдаёт все силы, чтобы в итоге команда взяла верх, - цитирует Мюллера пресс-служба УЕФА.

«Бавария» 14 февраля сыграет с «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Риме и начнется в 23:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Мюнхене 5 марта.

Кейн выступает за «Баварию» с лета 2013 года, перейдя из лондонского «Тоттенхэма». Сумма трансфера составила 105 миллионов евро. В текущем сезоне форвард провел 28 матчей, в которых забил 28 голов и сделал восемь ассистов партнёрам. Его соглашение с «Баварией» истекает в 2027 году.