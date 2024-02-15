​Габбарон: «Сарри хотел второй мяч»

В Европе проходят первые матчи плей-офф Лиги чемпионов, римский «Лацио» неожиданно обыграл в домашней игре мюнхенскую «Баварию». Испанский защитник команды Патрисио Габбарон, известный как Патрик, прокомментировал итоги игры. Он дал понять, что наставник римского клуба Маурицио Сарри призывал своих подопечных идти вперед и забивать второй гол.

- Мы сделали это, больше тут и сказать нечего. Мы мечтали об этой победе. Сарри, однако, пожурил нас за то, что не забили второй мяч и не закрыли матч, - цитирует слова испанского защитника Cittaceleste.it.

Ответный матч между «Лацио» и «Баварией» состоится пятого марта в Мюнхене.