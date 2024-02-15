Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Габбарон: «Сарри хотел второй мяч»

15 Февраля 2024 • 03:18 Комментировать
Лацио
1:0
Бавария

В Европе проходят первые матчи плей-офф Лиги чемпионов, римский «Лацио» неожиданно обыграл в домашней игре мюнхенскую «Баварию». Испанский защитник команды Патрисио Габбарон, известный как Патрик, прокомментировал итоги игры. Он дал понять, что наставник римского клуба Маурицио Сарри призывал своих подопечных идти вперед и забивать второй гол.

- Мы сделали это, больше тут и сказать нечего. Мы мечтали об этой победе. Сарри, однако, пожурил нас за то, что не забили второй мяч и не закрыли матч, - цитирует слова испанского защитника Cittaceleste.it.

Ответный матч между «Лацио» и «Баварией» состоится пятого марта в Мюнхене.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Патрисио Габбарон

Новости по матчу

Сегодня, 15 Февраля
03:18
​Габбарон: «Сарри хотел второй мяч»
03:13
​«Лацио» выиграл матч плей-офф Лиги чемпионов во всего лишь второй раз в своей истории
02:58
Катальди: «Могли забить ещё гол-другой»
02:35
Гендузи: «Рад, что стал лучшим игроком матча»
02:31
​«Бавария» проиграла семь последних раундов плей-офф после поражения в первом матче
02:23
​Иммобиле: «Подарили тифози незабываемую ночь»
02:07
Нойер объяснил неудачу «Баварии» в матче с «Лацио»
02:00
«Бавария» впервые за пять лет ни разу не пробила в створ в матче Лиги чемпионов
01:41
Тухель: «Всё было в наших руках, но мы сделали всё, чтобы проиграть»
01:27
Мюллер – о поражении от «Лацио»: «Баварию» подвела реализация»
01:26
​Рио Фердинанд: «Вокруг «Баварии» слишком много негатива»
01:17
​«Лацио» - первый с 2012 года клуб, обыгравший «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов
00:51
Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»
00:44
Иммобиле впервые в карьере забил в плей-офф Лиги чемпионов
14 Февраля
22:30
«Лацио» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:15
«Лацио» и «Бавария» назвали составы на матч Лиги чемпионов
16:52
Фройнд: «Поражение от «Байера» всё ещё неприятно, ведь матч был очень важным»
16:47
Фройнд: «У Тухеля нет никаких сомнений по поводу своей работы»
15:32
Нойер: «Мы ещё не полностью осознали поражение от «Байера», ведь игра была очень важной»
14:54
Нойер прокомментировал провальное выступление Кейна в матче против «Байера»
14:48
Нойер: «В составе «Баварии» много лидеров»
14:08
Тухель ответил, сможет ли Сарагоса сыграть против «Лацио»
13:56
Ставка и прогноз на матч Лацио – Бавария Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
02:09
Лацио - Бавария: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:24
Тухель объяснил неудачную игру Кейна в матче против «Байера»
13 Февраля
23:22
Тухель: «Я не чувствую растущего давления»
22:48
Тухель: «Сейчас непростое время для де Лигта»
22:30
Нойер рассказал, чего ждёт от матча «Баварии» против «Лацио»
22:05
Тухель прокомментировал слова Мюллера о провале «Баварии» 1
21:55
Проведель – о встрече с «Баварией»: «Мы не позволим себя запугать» 1
21:32
Тухель оценил шансы «Баварии» в матче против «Лацио» 1
21:09
Защитник «Лацио»: «У нас будет шанс против «Баварии», если нейтрализуем Кейна»
19:51
Актуальный прогноз и ставка на матч Лацио - Бавария Лиги чемпионов — 14 февраля 2024
17:04
Фройнд: «Бавария» — фаворит, но «Лацио» нечего терять
16:58
Иммобиле: «Кейн – один из лучших в мире на своей позиции»
16:55
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Лацио – Бавария Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
16:52
Иммобиле – о матче с «Баварией»: «Будет очень сложно, но мы не боимся»
16:35
Сарри: «Постараемся сыграть с «Баварией» на равных»
16:16
Клозе сравнил Тухеля и Сарри
16:08
Клозе рассказал, за кого будет болеть в матче «Лацио» - «Бавария»
14:17
Мюллер выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч с «Лацио»
14:04
Мусиала: «Я с нетерпением жду матча против «Лацио»
00:12
Де Лигт высказался о предстоящем матче с «Лацио»
12 Февраля
20:14
​Эксперты оценили шансы команд на успех в матче «Лацио» – «Бавария» Лиги чемпионов
18:44
Мюллер: Кейн - не эгоист, он просто играет в свой футбол
10 Февраля
23:19
Прогноз на точный счёт матча Лацио – Бавария Лиги чемпионов – 14 февраля 2024
22 Декабря
21:28
Мусиала назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
18 Декабря
21:32
Таре: «Баварии» не следует недооценивать «Лацио»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Мбаппе дал финальный ответ «Ливерпулю» ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Реал» может купить форварда «Манчестер Юнайтед» вместо Мбаппе и Холанна «Бавария» выбирает из трёх тренеров замену Тухелю - известны все имена Суперклуб из Европы готов позвать Моуринью ​В «Барселоне» выбрали тренера, которого хотят пригласить «Барселона» выставила на трансфер двух игроков, которые прибыли полтора года назад Чалов может проститься с ЦСКА Клопп решил, чем займётся после ухода из «Ливерпуля»
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
Канарейкин: Кучеров — ярчайшая звезда нашего хоккея Свищёв — об отстранении сборной России по хоккею: «В НХЛ наши ребята играют и это никого не беспокоит» Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в домашнем матче с «Колорадо» «Ак Барс» вышел в плей-офф КХЛ, уверенно победив «Нефтехимик» Журова назвала причину, по которой Россию и Беларусь не допустили до чемпионата мира по хоккею Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2
0
1.65 3.90 5.90
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Бавария Бавария
1
0
5.30 4.05 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Февраля
03:22 · Лига чемпионов
«Бавария» проиграла итальянскому клубу в еврокубках впервые с 2011 года
03:18 · Лига чемпионов
​Габбарон: «Сарри хотел второй мяч»
03:13 · Лига чемпионов
​«Лацио» выиграл матч плей-офф Лиги чемпионов во всего лишь второй раз в своей истории
03:04 · Лига чемпионов
​Исаксен: «Мамма миа!»
02:58 · Лига чемпионов
Катальди: «Могли забить ещё гол-другой»
02:56 · Германия. Бундеслига
​Рио Фердинанд: «Ещё вопрос, справится ли Кейн с медийным давлением»
02:40 · Лига чемпионов
​«Реал Сосьедад» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне
02:38 · Лига чемпионов
Маркиньос: «Луис Энрике был очень зол в перерыве»
02:35 · Лига чемпионов
Гендузи: «Рад, что стал лучшим игроком матча»
02:31 · Лига чемпионов
​«Бавария» проиграла семь последних раундов плей-офф после поражения в первом матче
02:23 · Лига чемпионов
​Иммобиле: «Подарили тифози незабываемую ночь»
02:19 · Лига чемпионов
Мбаппе забил 8 голов в последних 6 матчах против команд из Ла Лиги
02:09 · Лига чемпионов
​Сарри: «Спасибо болельщикам за атмосферу»
02:07 · Лига чемпионов
Нойер объяснил неудачу «Баварии» в матче с «Лацио»
02:00 · Лига чемпионов
«Бавария» впервые за пять лет ни разу не пробила в створ в матче Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем