Фройнд: «У Тухеля нет никаких сомнений по поводу своей работы»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал состояние главного тренера Томаса Тухеля. Напомним, немецкого специалиста в последнее время связывают с увольнением в конце сезона.

«У Тухеля нет никаких сомнений по поводу своей работы, он очень амбициозен и пытается найти решение для улучшения результатов», – цитирует спортивного директора «Баварии» Sky Sport Germany.

Ранее сообщалось, что в обозримом будущем руководство «Баварии» может уволить Тухеля и пригласить на его место Ханса-Дитера Флика, который ранее возглавлял команду и побеждал с ней в Лиге чемпионов.