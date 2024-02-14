Тухель ответил, сможет ли Сарагоса сыграть против «Лацио»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, сможет ли новичок команды Брайан Сарагоса принять участие в матче с «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«У Брайана был грипп. Вчера он только в первый раз потренировался с командой. Для него ещё рано выходить на поле. Сарагоса уже в нашем составе, но ему потребуется некоторое время», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» выложила за 22-летнего Сарагосу 13 миллионов евро. В первой половине этого сезона испанец выступал за «Гранаду», в составе которой отметился 6 голами и 2 голевыми пасами в чемпионате.

Отметим, что Сарагоса в октябре успел дебютировать за взрослую сборную Испании.