Мюллер – о поражении от «Лацио»: «Баварию» подвела реализация»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал итог матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» (0:1).

Победу римлянам, игравшим в родных стенах, принёс реализованный пенальти Чиро Иммобиле на 69-й минуте. Мюнхенцы 17 раз пробили по воротам (против 11 ударов у «Лацио»), но даже не попали в створ.

«На мой взгляд, мы достойно отреагировали на поражение от «Байера», если судить по нашей игре в сегодняшнем первом тайме. Мы определённо должны были вести в счёте к перерыву.

Мы практически ничего не позволяли создавать соперникам, при этом упускали собственные шансы. В первом тайме у нас было три отличные голевые возможности – вы обязаны реализовывать такое, когда играете в Риме в матче Лиги чемпионов», – поведал в интервью DAZN Мюллер.