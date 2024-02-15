​«Бавария» установила антирекорд Лиги чемпионов

Скромное, казалось бы, поражение с минимальным счетом от «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обернулось для «Баварии» не только очередным «головняком» для Томаса Тухеля, место которого все больше и больше под угрозой, но и антирекордом самого престижного клубного турнира футбольной Европы.

Дело в том, что игроки «Баварии» пробили по воротам соперника целых семнадцать раз - но при этом ни разу не попали в створ. Это наибольшее количество ударов без попадания в створ ворот для команды в каком-либо матче Лиги чемпионов за всю историю сбора подробных статистических данных, то есть с сезона 2003/2004.