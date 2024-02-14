«Лацио» и «Бавария» назвали составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Лацио» и «Баварией».

Встреча пройдет сегодня в Риме и начнётся в 23:00 по московскому времени.

«Лацио»: Проведель, Марушич, Хила, Романьоли, Хюсай, Весино, Гендузи, Луис Альберто, Исаксен, Фелипе Андерсон, Иммобиле.

«Бавария»: Нойер, Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Джэ, Геррейру, Киммих, Горецка, Мусиала, Сане, Мюллер, Кейн.

Спортивный портал LiveResult проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Бавария» заняла первое место в своей группе, опередив «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген» и «Галатасарай». «Лацио» вышел в плей-офф со второго места, опередив «Фейеноорд» и «Селтик». Выше римлян был только «Атлетико».