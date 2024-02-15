​Иммобиле: «Подарили тифози незабываемую ночь»

Римский «Лацио» достаточно неожиданно переиграл в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов мюнхенскую «Баварию». Единственный мяч встречи забил бомбардир римского клуба Чиро Иммобиле, который успешно реализовал пенальти. После игры он прокомментировал итоги матча:

- Мы готовились к этому матчу. я был уверен, что команда, каждый из нас, сделает все возможное для победы. Мы подарили нашим фанатам вечер, который они долго будут помнить. У нас были и другие возможности для взятия ворот, не только гол, - цитирует слова Иммобиле BBC Sport.

Ответный матч между «Лацио» и «Баварией» состоится пятого марта в Мюнхене.