Иммобиле: «Кейн – один из лучших в мире на своей позиции»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле поделился впечатлениями от выступлений Гарри Кейна из мюнхенской «Баварии». 30-летний англичанин в этом розыгрыше Бундеслиги забил 24 гола, что делает его лучшим бомбардиром турнира.

«Гарри – Кейн один из лучших в мире на своей позиции. Очевидно, что возможность сравнивать себя с определёнными игроками значит для меня очень многое Я понимаю, какого уровня мне удалось достичь. В конце концов, для нападающего важна статистика - голы и результативные передачи», – сказал Иммобиле на пресс-конференции.

Завтра «Лацио» встретится с «Баварией» в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов.