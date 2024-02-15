Мюллер прокомментировал возможное увольнение Тухеля

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера команды Томаса Тухеля.

- Мы, игроки, - не те люди, которым стоит об этом говорить. Это слегка неуважительно. Результаты на данный момент не очень хорошие. Все в «Баварии» работают над тем, чтобы преодолеть это. Мы держимся вместе, - приводит слова Мюллера Sky Sports.

Вчера «Баварии» проиграла «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). Ответная встреча пройдет в Мюнхене пятого февраля.

Тухель возглавил «Баварию» весной прошлого года, подписав контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии «Бавария» занимает второе место, отставая от лидирующего «Байера» на пять очков.