​Рио Фердинанд: «Вокруг «Баварии» слишком много негатива»

Мюнхенская «Бавария» неудачно начала выступления в плей-офф Лиги чемпионов, команда Томаса Тухеля и Гарри Кейна проиграла римскому «Лацио». Бывший английский защитник Рио Фердинанд считает, что вокруг команды и ее наставника Томаса Тухеля сложилась негативная аура.

- Я смотрел матч и уже в начале второй половины игры видел, как Томас Тухель хватается за голову. Эта негативная энергия передается игрокам на поле, и ее сейчас вокруг «Баварии» слишком много. Вернуть дела в положительное русло могут лишь хорошие результаты, - цитирует слова бывшего английского футболиста BBC Sport.