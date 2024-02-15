Пенальти Иммобиле и удаление Упамекано: «Бавария» пошла под откос и тухло проиграла «Лацио»

«Бавария» за улучшением своего настроения после поражения от леверкузенского «Байера» в Бундеслиге отправилась в Рим в гости к «Лацио» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фиаско в игре с «Байером» больно ударило по самолюбию мюнхенцев. Благодаря крупной победе «аспириновые» ушли в отрыв на пять очков. И даже если «Бавария» выиграет все оставшиеся матчи до окончания Бундеслиги, далеко не факт, что она станет чемпионом. Кроме того, пошли слухи о том, что долго в стане мюнхенцев Томас Тухель не проработает.

Отвести душу после поражения от «Байера» баварцы могли в столице Италии, куда они пожаловали на матч с «Лацио». В этой лигочемпионской паре, естественно, мюнхенская команда выглядел фаворитом. Вылет из престижнейшего еврокубка на стадии 1/8 финала становился бы для «Баварии» совсем уж кошмаром.

После победы в нестандартном розыгрыше Лиге чемпионов сезона 2019/2020 годов мюнхенский клуб трижды останавливался в этом турнире на стадии четвертьфинала. Если брать прошлый сезон, то там «Бавария» в 1/8 финала разобралась с «ПСЖ», а в 1/4-й споткнулась на будущем победителе турнира «Манчестер Сити».

«Лацио» предыдущий раз проходил в плей-офф Лиги чемпионов в розыгрыше-2020/2021. В той 1/8 финала «бело-небесно-голубые» попали также на «Баварию». Первый матч проходил на «Стадио Олимпико», где «Лацио» проиграл 1:4. В ответной встрече мюнхенцы победили 2:1. Но вернёмся в нынешнее время.

Моменты «Бавария» стала создавать быстро. Сане справа покатил на Киммиха, не попавшего в ворота. Кстати, в матче с «Байером» Киммих с Мюллером выходили на замены, а теперь они оказались в старте. Значит, сделал Тухель кое-какие выводы. Кроме того, не заматеревший ещё Саша Боэ сдвинулся в запас, а вместо Дайера появился Рафаэл Геррейру.

На седьмой минуте Киммих из центра набросил в зону правого инсайда Мюллеру, тот скинул, и Кейн пальнул выше перекладины. Спустя четверть часа Луис Альберто придвинулся к чужой штрафной площадке и промахнулся мимо ближней девятки с правого полуфланга. Огрызнулись таким образом «лациале».

На 31-й минуте Горецка с Мюллером разыграли близкий штрафной для Сане, внедрившего мяч в рекламный щит левее створа. В ответных атаках «орлов» Исаксен пробил выше, а Гендузи после его передачи попал мячом в Мин-Чжэ. Между этими эпизодами голевой момент имел Мусиала, запоровший неточным ударом долгий розыгрыш с замельчением.

В самом начале второго тайма блеснули римляне острым шансом, но не голом. Исаксен оказался с глазу на глаз с голкипером гостей и направил мяч прямо в него. У «Баварии» как-то не получалось обострять, а хозяева заработали пенальти на 67-й минуте. К тому же, мюнхенцы остались вдесятером из-за удаления Упамекано.

Луис Альберто разогнал атаку «Лацио», а Иммобиле сконцентрировал на себе внимание в чужой штрафной и выкатил вправо Исаксену. Когда тот пробивал неточно, Упамекано жёстко въехал ему в опорную ногу. Сразу – пенальти и красная карточка. Иммобиле с точки пробил низом к правому углу, тогда как Нойер завалился в другую сторону (1:0).

Пыталась «Бавария» отыграться вдесятером, но безуспешно. Как и против «Байера» несколько дней назад, никакого камбэка у мюнхенцев не случилось. Второе поражение подряд во всех турнирах накрыло команду Тухеля. Впереди, конечно, ещё ответный матч с «Лацио», но форма «Баварии», мягко говоря, не может радовать её поклонников.

Кирилл Иванцов