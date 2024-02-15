Иммобиле впервые в карьере забил в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле отпраздновал свой первый забитый мяч в рамках плей-офф Лиги чемпионов, поразив ворота «Баварии».

33-летний игрок открыл счёт в домашнем для римлян поединке с мюнхенским грандом, реализовав пенальти на 69-й минуте. Примечательно, что этот гол стал для итальянца 13-м в Лиге чемпионов и первым на стадии плей-офф за всю карьеру. Прежде капитан «орлов» отличался только во встречах группового этапа.

Сегодняшний матч против «Баварии» – 22-й для Чиро Иммобиле в Лиге чемпионов. Футболист дебютировал в турнире ещё в сезоне-2009/10, когда выступал за «Ювентус».