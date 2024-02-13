Проведель – о встрече с «Баварией»: «Мы не позволим себя запугать»

Голкипер «Лацио» Иван Проведель поделился мыслями о предстоящем матче с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Первый поединок противостояния 1/8 финала состоится в Риме 14 февраля, а 5 марта команды сыграют в Мюнхене.

«У нас была сложная группа. Со стороны могло показаться иначе, но «Атлетико», «Фейеноорд» и «Селтик» – соперники высочайшего уровня. Наш выход в плей-офф – отличное достижение, учитывая уровень сопротивление и отсутствие опыта у многих наших игроков.

«Бавария» привыкла играть в плей-офф, но мы не позволим себя запугать. Мы будем бороться за путёвку в следующий раунд и сделаем всё возможное. Мы знаем, что можем многого достичь, если будем усердно работать», – цитирует TMW Проведеля.