​Иммобиле рассказал о том, как забил пенальти Нойеру

В Европе проходят первые матчи плей-офф Лиги чемпионов, римский «Лацио» неожиданно обыграл в домашней игре мюнхенскую «Баварию». Единственный гол в матче забил Чиро Иммобиле - римский нападающий удачно реализовал пенальти, переиграв в личной дуэли опытнейшего Мануэля Нойера. После игры он пояснил, как сумел перехитрить одного из лучших голкиперов Европы:

- Честно говоря, во время исполнения я не был так уверен в успехе, как это могло показаться по реализации удара. Но я увидел краем глаза легкое движение Нойекра и после этого понял, куда надо бить, - цитирует слова Иммобиле Cittaceleste.it.

Ответный матч между римским «Лацио» и немецкой «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится пятого марта.