​«Лацио» - первый с 2012 года клуб, обыгравший «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов прошли еще два матча в рамках 1/8 финала, римский «Лацио» принимал в домашних условиях «Баварию» и сумел победить благодаря голу Чиро Иммобиле, забитому с пенальти. Усилия оставшейся вдесятером «Баварии» ни к чему не привели и команда Томаса Тухеля потерпела поражение.

Как оказалось, «Бавария», победитель Лиги чемпионов в 2020 году, впервые за последние двенадцать лет проиграла на столь низкой стадии плей-офф самого престижного клубного турнира футбольной Европы.

Тогда, в 2012, она проиграла швейцарскому «Базелю», хотя и прошла дальше - после поражения с минимальным счетом последовало уничтожение соперника в ответной игре, 7:0.