Катальди: «Могли забить ещё гол-другой»

В Европе проходят первые матчи плей-офф Лиги чемпионов, римский «Лацио» неожиданно обыграл в домашней игре мюнхенскую «Баварию». Полузащитник «голубых» Данило Катальди прокомментировал итоги матча, он выразил легкое сожаление в связи с тем поводом, что «Лацио» не смог забить еще хотя бы один мяч, учитывая то, что соперник остался в меньшинстве.

- Красивый вечер. У нас были еще две-три ситуации, в которых мы могли забить еще гол. Горжусь тем, как сыграл свой первый матч в стартовом составе в Лиге чемпионов, - цитирует слова Катальди cittaceleste.it.

Ответный матч между «Лацио» и «Баварией» состоится пятого марта в Мюнхене.