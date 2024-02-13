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Де Лигт высказался о предстоящем матче с «Лацио»

13 Февраля 2024 • 00:12 Комментировать
Лацио
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Бавария
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14.02 23:00

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» высказался о главном тренере римской команды Маурицио Сарри.

Напомним, де Лигт работал под руководством Сарри в период выступления за туринский «Ювентус».

- «Лацио» хорошо играет, впереди нас ждёт сложный матч. Я знаком с Маурицио Сарри, он всегда играет по проверенным схемам, у него много тактических уловок, а также всегда высокая интенсивность», - цитирует де Лигта Bayern&Germany.

Встреча «Лацио» - «Бавария» пройдет 14 февраля в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет в Мюнхене 5 марта.

Де Лигт перешел в «Баварию» летом 2022 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. Контракт игрока с мюнхенцами действует до 2027 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 15 матчей и забил один гол.


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