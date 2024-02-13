Тухель: «Я не чувствую растущего давления»

Наставник «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о давлении, с которым столкнулся из-за неудачных результатов команды.

После крупного поражения от «Байера» (0:3) будущее тренера в мюнхенском клубе подверглось серьёзным сомнениям. Сам специалист, впрочем, не чувствует опасности, несмотря на все разговоры.

«Нет, я не чувствую никакого растущего давления. Спортивное давление – это особая привилегия, так было всегда. Необходимо всегда оставаться уверенным в себе, быть самокритичным. Чем больше шума вокруг, тем важнее сохранять спокойствие», – заявил Тухель на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов против «Лацио».