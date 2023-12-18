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Таре: «Баварии» не следует недооценивать «Лацио»

18 Декабря 2023 • 21:32 Комментировать
Лацио
...
Бавария
14.02 23:00

Бывший спортивный директор «Лацио» Игли Таре оценил шансы римлян в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Команды сыграют в Италии в середине февраля. Ответная встреча состоится в Мюнхене в начале марта.

«Бавария» – фаворит, но нынешний «Лацио» – более зрелая команда, чем та, что встречалась с «Баварией» в 2021 году на той же стадии. Нельзя недооценивать «Лацио», несмотря на не самые впечатляющие результаты в Серии А. Думаю, у команды Сарри есть всё необходимое, чтобы преподнести сюрприз в Лиге чемпионов. Мы уже видели это в матчах группового этапа. До первой игры ещё два месяца. Случиться может что угодно», – приводит журналист Филипп Кесслер слова Таре.

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