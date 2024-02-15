​Габбарон сыграл 200-й матч за «Лацио»

В Европе проходят первые матчи плей-офф Лиги чемпионов, римский «Лацио» неожиданно обыграл в домашней игре мюнхенскую «Баварию». Таким образом, римляне приличествующим образом поздравили своего защитника Патрика, известного как Патрисио Габбарон, с 200-м матчем в составе клуба - с учетом всех турниров, разумеется.

Бывший игрок «Барселоны» присоединился к клубу в далеком 2015 году, но лишь сейчас добрался до своего двухсотого матча в футболке «Лацио».

Ответный матч между римским «Лацио» и немецкой «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится пятого марта.