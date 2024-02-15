«Бавария» проиграла итальянскому клубу в еврокубках впервые с 2011 года

В Европе проходят первые матчи плей-офф Лиги чемпионов, римский «Лацио» неожиданно обыграл в домашней игре мюнхенскую «Баварию». Такого с «Баварией» не случалось очень давно - обычно итальянские клубы не представляли для нее никаких проблем.

В последний раз до вчерашнего вечера «Бавария» проигрывала итальянскому клубу в любом из европейских турниров аж в 2011 году. Тогда мюнхенцев огорчил миланский «Интер», выступавший в то время в ранге действующего обладателя самого престижного трофея в клубном европейском футболе.

Ответный матч между «Лацио» и «Баварией» состоится пятого марта в Мюнхене.