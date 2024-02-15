«Бавария» впервые за пять лет ни разу не пробила в створ в матче Лиги чемпионов

Игроки «Баварии» не только не смогли забить «Лацио», но и ни разу не попали в створ ворот.

Встреча 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедшая в Риме, завершилась минимальной победой хозяев поля. Мюнхенский коллектив нанёс 17 ударов поворотам, но так и не угодил в створ – подобного не происходило с «Баварией» уже пять лет. Последний матч Лиги чемпионов, в котором гранд Бундеслиги не попадал в створ, состоялся в 2019 году на всё той же стадии 1/8 финала – тогда соперником был «Ливерпуль» (0:0). Мерсисайдцы выиграли противостояние с общим счётом 3:1 благодаря выездной победе в первом поединке.

5 марта команда Томаса Тухеля проведёт ответную домашнюю игру против «Лацио».