​Эксперты оценили шансы команд на успех в матче «Лацио» – «Бавария» Лиги чемпионов

После подробного анализа статистических данных выступления «Лацио» и «Баварии» эксперты букмекерских контор назвали фаворита в предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По мнению экспертов «Лацио» сможет одержать победу с вероятностью всего в 18,7%, а вот шансы «Баварии» на победу в матче оценены в 57,8%. Ничейный исход спрогнозирован с вероятностью в 23,5%.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» – «Бавария» состоится в эту среду, 14 февраля 2024 года. Прямая трансляция матча состоится на нашем спортивном портале.