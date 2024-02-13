Мюллер выйдет в стартовом составе «Баварии» на матч с «Лацио»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер появится в стартовом составе своей команды на матч против римского «Лацио» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшуль.

По информации от источника, главный тренер «Баварии» Томас Тухель хочет довериться Мюллеру из-за лидерский качеств и опыта 34-летнего немца. Нападающий не совсем подходит под стиль игры Тухеля, но тренер готов пойти на уступки, чтобы добыть нужный результат в первом матче в Риме.

Напомним, «Бавария» встретится с «Лацио» завтра в 23:00 по московскому времени. Мюллер в этом сезоне отметился одним голом и семью результативными передачами в Бундеслиге.