Гендузи: «Рад, что стал лучшим игроком матча»

Римский «Лацио» достаточно неожиданно переиграл в домашнем матче плей-офф Лиги чемпионов мюнхенскую «Баварию». Одним из самых активных на поле был французский полузащитник «Лацио» Маттео Гендузи. После игры он прокомментировал безусловный успех команды Маурицио Сарри:

- Неожиданная, но важная победа против очень сильной команды. Рад получить приз лучшему игроку матча. Такое со мной впервые. Но для победы постарались все мы, каждый игрок. Теперь с воодушевлением готовимся к следующему матчу чемпионата против «Болоньи», - цитирует слова Гендузи cittaceleste.it.

Ответный матч между «Лацио» и «Баварией» состоится пятого марта в Мюнхене.