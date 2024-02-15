​«Лацио» выиграл матч плей-офф Лиги чемпионов во всего лишь второй раз в своей истории

В Европе проходят первые матчи плей-офф Лиги чемпионов, римский «Лацио» неожиданно обыграл в домашней игре мюнхенскую «Баварию». Единственный гол встречи забил, конечно же, Чиро Иммобиле - главный бомбардир клуба успешно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Как оказалось, это была лишь вторая победа «Лацио» в матче плей-офф Лиги чемпионов за всю историю клуба. Первая была одержана в 2000 году над «Валенсией» с минимальным счетом, но в ответной игре римляне были биты со счетом 2:5 и покинули самый престижный клубный турнир футбольной Европы.

Ответный матч между «Лацио» и «Баварией» состоится пятого марта в Мюнхене.