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Мусиала: «Я с нетерпением жду матча против «Лацио»

13 Февраля 2024 • 14:04 Комментировать
Лацио
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Бавария
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14.02 23:00

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала поделился ожиданиями от первого матча в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио».

По словам 20-летнего футболиста, он с нетерпением ждёт предстоящей встречи, чтобы оказаться в атмосфере, которая будет царить на стадионе в Риме.

«Матчи Лиги чемпионов всегда особенные. Я с нетерпением жду этой атмосферы и уже многое о ней слышал. У нас были выездные игры в группе с уникальной атмосферой», — цитирует Мусиалу Bayern & Germany.

Матч «Лацио» — «Бавария» состоится завтра, 14 февраля. Начало этой игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

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