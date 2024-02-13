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Тухель прокомментировал слова Мюллера о провале «Баварии»

13 Февраля 2024 • 22:05 Комментировать (1)
Лацио
...
Бавария
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14.02 23:00

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался на тему кризиса команды.

В недавнем матче Бундеслиги против «Байера» мюнхенский коллектив потерпел поражение со счётом 0:3, что позволило «фармацевтам» увеличить отрыв в чемпионской гонке до пяти очков. После неудачи ветеран «Баварии» Томас Мюллер признался, что команда чувствует себя не в своей тарелке.

«Слова Мюллера? Я не слышал полное заявление, но мы имеем то, что имеем. Наша игра действительно не соответствует тому, что мы видим на тренировках. Потребовалось время, чтобы достичь такого качества [на тренировках], но пока мы не можем перенести это на поле. У Мюллера достаточно авторитета для подобных заявлений. «Бавария» всегда остаётся «Баварией», мы вернёмся на свой уровень», – заявил Тухель в преддверии матча Лиги чемпионов против «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Томас Тухель ещё теги

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ЛАЦИО БАВАРИЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
13 Февраля 2024 в 22:26
Все больше и больше верю в Лацио.
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