Тухель прокомментировал слова Мюллера о провале «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался на тему кризиса команды.

В недавнем матче Бундеслиги против «Байера» мюнхенский коллектив потерпел поражение со счётом 0:3, что позволило «фармацевтам» увеличить отрыв в чемпионской гонке до пяти очков. После неудачи ветеран «Баварии» Томас Мюллер признался, что команда чувствует себя не в своей тарелке.

«Слова Мюллера? Я не слышал полное заявление, но мы имеем то, что имеем. Наша игра действительно не соответствует тому, что мы видим на тренировках. Потребовалось время, чтобы достичь такого качества [на тренировках], но пока мы не можем перенести это на поле. У Мюллера достаточно авторитета для подобных заявлений. «Бавария» всегда остаётся «Баварией», мы вернёмся на свой уровень», – заявил Тухель в преддверии матча Лиги чемпионов против «Лацио».