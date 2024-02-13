Клозе рассказал, за кого будет болеть в матче «Лацио» - «Бавария»

Экс-нападающий «Баварии» и «Лацио» Мирослав Клозе ответил на вопрос, за кого будет болеть в предстоящем матче между своими бывшими командами.

— Я из тех людей, которые всегда скрещивают пальцы за аутсайдера. В данном случае я буду болеть за «Лацио» еще и потому, что я играл там на год дольше, чем в «Баварии». Это будет захватывающий матч, — заявил Клозе tz.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» - «Бавария» состоится в среду, 14 февраля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча на портале LiveResult.